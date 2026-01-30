Vendían embutidos sin frío ni permiso y hubo incidentes con la Policía

Este mediodía, personal de la Patrulla Preventiva detuvo a dos hombres de 25 y 47 años, ambos oriundos de Villa Dolores, durante un operativo realizado en conjunto con el municipio de Villa Cura Brochero por la venta ambulante de embutidos sin habilitación ni condiciones sanitarias adecuadas.

El procedimiento se desarrolló en el marco de controles municipales sobre la comercialización de alimentos. Según se informó, al momento de ser identificados, los vendedores insultaron e intentaron agredir físicamente al personal actuante, lo que motivó su traslado inmediato a la dependencia policial.

Los dos hombres quedaron alojados a disposición del magistrado interviniente, mientras que los productos alimenticios secuestrados fueron puestos en guarda preventiva bajo custodia del municipio local.