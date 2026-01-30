Villa María: un motociclista murió tras impactar contra un contenedor

Un hombre de 33 años murió en las últimas horas tras protagonizar un siniestro vial en la ciudad de Villa María, en el departamento General San Martín.

El hecho ocurrió sobre avenida Presidente Perón al 1100, en barrio Rivadavia, donde el conductor circulaba a bordo de una motocicleta Honda XR de 125 cc. Por causas que aún se investigan, el motociclista habría perdido el control del rodado y terminó impactando contra un contenedor ubicado en el sector.

Personal de un servicio de emergencias médicas acudió al lugar y confirmó el fallecimiento del conductor en el lugar del hecho.

Las circunstancias que derivaron en el siniestro son materia de investigación, mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes.