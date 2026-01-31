Carlos Paz: buscan a una joven que no aparece desde hace tres meses

Una mujer denunció la desaparición de su hermana Natalia Daniela Suárez, de 28 años, a quien no ve ni logra contactar desde hace aproximadamente tres meses. La presentación se realizó en la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz.

Según relató la denunciante, de 29 años, el último contacto con Natalia se produjo hace tres meses y, de acuerdo a comentarios de personas conocidas, la joven podría encontrarse pernoctando en la ciudad de Córdoba.

Ante la denuncia, se brindó contención a la familiar y se activó el protocolo de búsqueda de personas. El caso quedó en manos de la autoridad judicial correspondiente mientras continúan las tareas para dar con su paradero.

Cualquier información que pueda resultar útil puede ser aportada a través del 911 o acercándose a la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz.