Carlos Paz: se hacía pasar por promotor y vendía cocaína a turistas en el centro

Un hombre de 27 años fue detenido el jueves en horas de la noche en pleno centro de Villa Carlos Paz acusado de vender cocaína aprovechando la temporada turística. El operativo fue realizado por efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que lo sorprendieron en el momento en que concretaba una transacción.

El procedimiento se desarrolló en la intersección de las calles 9 de Julio y Leandro Alem. Durante el control, los agentes encontraron varias dosis de cocaína ya fraccionadas y listas para la venta, que llevaba entre sus pertenencias.

Según la investigación, el joven utilizaba como pantalla un trabajo de promotor. Desde ese rol, abordaba a turistas y vecinos, los invitaba a ingresar a distintos comercios y restaurantes del sector y, en ese contexto, ofrecía la droga.

Tras la detención, el hombre fue trasladado a sede judicial junto con la sustancia secuestrada y quedó a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Carlos Paz.