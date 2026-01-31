Centro: Le pidieron hacer una llamada a un joven y le robaron el celular

Dos hombres de 23 y 27 años fueron detenidos ayer por la mañana luego de robar un celular en barrio Centro Viejo, en Carlos Paz, tras engañar a un joven con el pedido de una llamada.

El episodio ocurrió alrededor de las 10:05, cuando un joven de 19 años se encontraba en la zona de Plaza Mayor Casado, en el centro de la ciudad. Según relató, dos hombres se le acercaron y uno de ellos le pidió el celular para realizar una llamada. En ese momento, tomó el teléfono y escapó junto a su acompañante.

Tras el aviso, la Policía montó un operativo cerrojo en el sector con las descripciones aportadas por la víctima. A los pocos minutos, los efectivos lograron ubicar y controlar a dos hombres que coincidían con los datos brindados.

Durante el control, los policías encontraron el celular robado entre sus pertenencias. Ambos fueron trasladados a la alcaldía local, mientras que el teléfono quedó secuestrado y a disposición del magistrado interviniente.