Choque en Bialet Massé: dos personas heridas

Dos personas resultaron heridas tras un accidente ocurrido en la noche del viernes en la intersección de Ruta 38 y calle Cárcano de la localidad de Bialet Massé.

Una motocicleta Honda gris, con dos ocupantes oriundos de Villa Carlos Paz, colisionó con un Chevrolet Corsa color champagne, conducido por un hombre de 35 años de Cosquín. El personal del CAP Zona II asistió a las víctimas y constató que presentaban politraumatismos.

La mujer fue trasladada al Hospital Domingo Funes para recibir atención médica especializada. La fiscalía de turno quedó a cargo de la investigación, mientras la policía continúa con las actuaciones para esclarecer cómo ocurrió el siniestro.