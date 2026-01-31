Córdoba: dos menores fueron detectados cuando intentaban robar una moto

Dos adolescentes fueron interceptados en la noche del viernes en pleno centro de la ciudad de Córdoba cuando intentaban robar una motocicleta que se encontraba estacionada en la vía pública.

El episodio ocurrió en calle Corrientes al 200, donde operadores del sistema de videovigilancia del 911 detectaron movimientos sospechosos sobre una moto Benelli TNT de 150 cc y alertaron de inmediato a los móviles policiales.

Con la información aportada desde el centro de monitoreo, los efectivos llegaron al lugar y lograron frenar la maniobra, identificando a los dos jóvenes en el sector.

Tras la intervención, los adolescentes fueron trasladados a una dependencia policial y quedaron a disposición de la Justicia.