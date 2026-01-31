Encontraron a un niño solo en un departamento cerrado con candado

Anoche, un niño de 8 años fue encontrado solo dentro de un departamento ubicado sobre calle Suipacha al 440, en la ciudad de San Francisco, departamento San Justo. El hecho fue advertido tras un aviso que motivó la llegada de personal policial al lugar.

Al ingresar, los efectivos constataron que el menor se encontraba sin la compañía de un adulto responsable y que la puerta del inmueble estaba cerrada con una cadena y un candado, lo que impedía que pudiera salir por sus propios medios.

Según relató el propio niño, vive con su abuela, quien al momento del procedimiento no se encontraba en el domicilio porque estaba trabajando.

Frente a la situación, se dio aviso a la Fiscalía de turno, que dispuso el traslado del menor a sede judicial para continuar con las actuaciones correspondientes y evaluar el contexto familiar.