Evacuaron a pie a una joven tras una descompensación en Traslasierra

Una joven de 27 años fue rescatada este viernes por la tarde en una zona agreste ubicada sobre la Ruta E-34, a la altura del kilómetro 27, en cercanías del Parador El Origen, tras sufrir una descompensación que le impidió continuar por sus propios medios.

El operativo se activó alrededor de las 16, cuando la mujer, domiciliada en barrio Alta Córdoba, presentó un cuadro de hipotensión arterial mientras se desplazaba por senderos naturales del sector.

Hasta el lugar llegaron efectivos del DUAR, personal policial, bomberos y el servicio de emergencias, quienes realizaron la asistencia primaria y luego avanzaron con la extracción a pie de la paciente, recorriendo unos 800 metros por terreno irregular hasta alcanzar el corredor sanitario.

El procedimiento demandó aproximadamente una hora y cuarto, debido a las características del terreno y el acceso limitado. Una vez finalizada la evacuación, la joven fue trasladada en una ambulancia al Hospital de Mina Clavero, donde quedó en observación.