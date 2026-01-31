Exigía plata a automovilistas y terminó en la comisaría

Durante la madrugada, un naranjita fue llevado a la comisaría en barrio Patria, luego de ser señalado por exigir dinero a automovilistas que dejaban sus vehículos estacionados en inmediaciones de un bar ubicado sobre calle Lima al 1700, en la ciudad de Córdoba.

La situación fue detectada por personal del programa Cordobeses en Alerta, que intervino en el lugar tras los avisos de vecinos y conductores. Al momento de la intervención, el hombre se encontraba pidiendo dinero de manera insistente a quienes estacionaban en el sector.

En el lugar, los efectivos secuestraron un chaleco refractario que el naranjita utilizaba mientras realizaba la actividad. Posteriormente, fue trasladado a sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente, mientras se labran las actuaciones correspondientes.