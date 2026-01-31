Fuga violenta en Río Cuarto: chocó un patrullero y atacó a policías con un caño

Un hombre de 28 años fue llevado a la unidad judicial en Río Cuarto luego de protagonizar un episodio violento durante un control interfuerzas realizado esta madrugada en calle 12 de Agosto al 900, en barrio 400 Viviendas.

Según se informó, el hombre intentó escapar del control, chocó uno de los móviles oficiales y, al verse rodeado, atacó al personal con un caño metálico. La situación derivó en un forcejeo y su reducción en el lugar, para luego ser trasladado a sede judicial.

Como consecuencia de lo ocurrido, quedó imputado por resistencia a la autoridad y daños, debido a los destrozos provocados durante el intento de fuga. Además, se indicó que contaba con antecedentes penales, entre ellos hechos de violencia de género, robos, amenazas, daños y violación de domicilio, con registros de detenciones previas.

En el mismo despliegue preventivo, fuerzas provinciales y federales realizaron patrullajes coordinados sobre Ruta Nacional 38, a la altura del kilómetro 42 en Molinari, y en distintos sectores de la ciudad de Córdoba, incluyendo Villa Aspacia, Villa Adela, Matienzo y Ameghino Sur.

Los controles formaron parte de una serie de acciones preventivas simultáneas desarrolladas en distintos puntos del territorio provincial.