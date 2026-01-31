Hallaron objetos robados de un club de tenis ocultos en un predio

En las últimas horas, personal policial recuperó elementos robados a un club de tenis de Villa Allende, que se encontraban ocultos dentro del predio de un salón de fiestas, entre arbustos y vegetación.

El hallazgo se produjo en calle Derqui al 700, en barrio Cóndor Bajo, donde los efectivos encontraron cinco raquetas de tenis, una pelota, diez botellas de bebidas alcohólicas, una cafetera y una pava eléctrica, entre otros objetos denunciados como sustraídos.

Según la denuncia realizada por el presidente de la institución deportiva, personas desconocidas ingresaron al club y se llevaron distintos bienes, cuya ausencia fue advertida horas después.

Todo lo recuperado fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar quiénes dejaron los objetos en el lugar y cómo fueron sustraídos del club.