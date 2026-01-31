La Policía Caminera evitó el presunto secuestro de una joven en la ruta

Un operativo de la Policía Caminera evitó este jueves el presunto secuestro de una joven de 23 años en el límite entre Córdoba y La Pampa, durante un control realizado sobre la Ruta Nacional Nº 35.

La intervención se activó a partir de una alerta emitida por la Policía de La Pampa, que advertía sobre una posible situación de riesgo vinculada a un camión que circulaba por la zona. Con esos datos, los efectivos cordobeses lograron ubicar y detener la marcha del vehículo.

Al inspeccionar el camión, los policías constataron que la joven era trasladada en el interior. El conductor, un hombre oriundo de Mendoza, quedó detenido en el lugar mientras se avanzaba con las actuaciones judiciales.

La mujer fue puesta de inmediato a resguardo y recibió asistencia del personal policial, quedando a salvo tras el procedimiento.

La investigación continúa para determinar las circunstancias del hecho y el vínculo entre el conductor y la joven.