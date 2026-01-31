La respuesta del Servicio Penitenciario tras la denuncia de Brenda Agüero

Córdoba. El pasado jueves el abogado de Brenda Agüero denunció en Telenoche que su defendida es víctima de diversas agresiones y amenazas dentro del penal de mujeres de Bouwer. La enfermera se encuentra en la cárcel cumpliendo condena a perpetua tras ser hallada culpable de asesinar bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba.

Según manifestó el letrado, Gustavo Nievas, Agüero fue golpeada en el rostro y amenazada con una faca o cuchillo tumbero por otras internas dentro de su celda.

Noticias Relacionadas Denuncian que Brenda Agüero recibe golpes y amenazas en la cárcel

En este contexto desde el Ministerio de Justicia dieron a conocer una serie de datos aportados por el Servicio Penitenciario de Córdoba. Aseguraron que “el pasado 14 de enero ingresó un oficio del Juzgado de Ejecución Penal N°3 solicitando que se adoptaran las medidas necesarias para resguardar la integridad física de la detenida". Según detallaron, la propia interna manifestó su voluntad de ser trasladada al Sector C-2 del Establecimiento Penitenciario.

Asimismo, indicaron que durante una entrevista con profesionales , Agüero expresó no mantener problemas de convivencia con la totalidad de las internas del sector. En ese marco, y previo a dar cumplimiento a la orden judicial, se le realizó un control físico por parte del Servicio Médico, en el cual, según el comunicado oficial, se constató que no presentaba “signos de violencia física”.

Cabe recordar que Nievas afirmó que las autoridades penitenciarias “le hicieron firmar a Brenda Agüero un acta mentirosa donde decía que no tuvo ningún problema”.