Lo atraparon cuando escapaba con dinero, un arma y herramientas robadas

El hecho ocurrió en la zona de Ramos Mejía y Agustín Garzón, donde vecinos alertaron a la Policía por un robo en una vivienda. Al llegar al lugar, los efectivos detectaron a dos hombres que intentaron escapar a pie.

Uno de ellos fue alcanzado y reducido, mientras que el segundo logró perderse entre las calles del barrio.

Durante el control, los policías recuperaron una caja de seguridad con dinero, además de dos destornilladores y un revólver calibre .32, elementos que habrían sido robados minutos antes de una casa cercana.

El detenido fue llevado a una comisaría y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúa la búsqueda del prófugo.