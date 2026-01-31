Murió Alfredo Davicce, histórico presidente de River Plate

Buenos Aires. El mundo de River Plate vive horas de profundo dolor tras conocerse la noticia de la muerte de Alfredo Davicce, uno de los presidentes más exitosos y recordados en la historia del club. El hombre que lideró la entidad desde 1989 hasta 1997, y que conquistó la Copa Libertadores en 1996, tenía 96 años.

“Lamentamos el fallecimiento de Alfredo Davicce, quien fuera Presidente de River entre 1989 y 1997, período en el que el Club consiguió 9 títulos. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en estos momentos de dolor y tristeza”, confirmó la noticia River Plate en sus redes sociales.

Si bien su extensa gestión quedó marcada por la obtención de la Copa Libertadores 1996, Davicce lideró el club en otras recordadas gestas como la Supercopa 1997 y otras siete coronas a nivel local con apellidos en los planteles de la talla de Javier Saviola, Pablo Aimar, Juan Pablo Ángel, Ariel Ortega, Marcelo Gallardo, Enzo Francescoli o Marcelo Salas, sólo por repasar algunas figuras.

Su nombre quedó asociado a distintos hitos en el club, pero sin dudas quedó marcado por siempre aquel 26 de junio de 1996 en el que el Millonario liderado por Ramón Díaz venció a América de Cali con doblete de Hernán Crespo para lograr la Libertadores.