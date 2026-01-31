Operativos nocturnos dejaron secuestros y decenas de controles en el este provincial

Durante la tarde y la noche de este viernes, fuerzas de seguridad provinciales realizaron operativos de saturación preventiva en las localidades de La Francia y Porteña, con patrullajes intensivos y controles vehiculares en distintos puntos urbanos.

En La Francia, los controles dejaron como saldo seis motocicletas secuestradas por infracción al Código de Convivencia Ciudadana. Además, fueron controladas 18 motocicletas, 27 vehículos y 45 personas.

En Porteña, los procedimientos derivaron en el secuestro de tres motocicletas, la labranza de cinco actas de infracción, el control de 23 motocicletas, 11 automóviles y 35 personas.

Los operativos fueron coordinados por el Director de la Departamental, Pablo Nieto, junto a oficiales jefes de su equipo, y contaron con la participación de la Guardia Urbana y personal de inspección municipal de ambas localidades.