Pidió agua, entró a la casa y se llevó dinero y objetos

Una mujer fue aprehendida el jueves por la tarde en la ciudad de Morteros, luego de ingresar a una vivienda con un engaño y llevarse dinero en efectivo y otros elementos.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en calle Olmos al 700, donde vive un hombre de 79 años. Según relató, una mujer se presentó en el domicilio solicitando agua y, aprovechando un descuido, tomó dinero en efectivo y distintos objetos antes de retirarse del lugar.

Tras el aviso a la línea de emergencias, personal policial montó un operativo en la zona y logró ubicar a la sospechosa en inmediaciones de calle León XIII. Durante el procedimiento se recuperaron una pava eléctrica, dos tóners, dos camperas y dinero en efectivo.

La mujer, de 46 años, fue trasladada a sede policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Feria.