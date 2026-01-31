Ráfagas, lluvia y granizo: alerta para conductores en rutas de Córdoba

Ante el pronóstico de tormentas de variada intensidad para la noche de este viernes, la Policía de Córdoba solicitó máxima prudencia al circular por rutas y caminos provinciales, especialmente en zonas donde puedan registrarse lluvias intensas en cortos períodos.

Según la información meteorológica disponible, se esperan tormentas con actividad eléctrica, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora, posible caída de granizo y abundante agua, condiciones que pueden reducir la visibilidad y afectar la adherencia sobre la calzada.

Desde la fuerza recomendaron disminuir la velocidad, mantener mayor distancia entre vehículos, evitar sobrepasos innecesarios y extremar la atención en tramos rurales y rutas abiertas, donde las condiciones climáticas pueden cambiar de manera repentina.