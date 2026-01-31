Rescataron a una mujer alcoholizada que no podía volver a la costa en Embalse

Una mujer fue rescatada esta tarde del Lago de Embalse luego de quedar en apuros mientras nadaba a unos 70 metros de la orilla. La situación fue advertida por personal del DUAR, que intervino de inmediato al notar que no lograba mantenerse a flote con normalidad.

Los bomberos ingresaron al agua y lograron sacarla a salvo, brindándole las primeras asistencias en el lugar. Sin embargo, tras el rescate, la mujer se mostró agresiva con los efectivos que participaron del operativo.

Minutos más tarde, un servicio médico evaluó a la mujer y constató que se encontraba alcoholizada, lo que habría influido en la dificultad que presentó para nadar y regresar por sus propios medios a la costa.