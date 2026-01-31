Villa Allende: detuvieron a una joven por vender cocaína

Una mujer de 20 años fue detenida anoche en Villa Allende acusada de vender cocaína, luego de un allanamiento realizado en una vivienda de calle Cochabamba al 100, en barrio Las Polinesias. El operativo fue el resultado de una investigación que se inició a partir de denuncias anónimas y que permitió reunir pruebas sobre la actividad que se desarrollaba en el lugar.

Durante la irrupción en el domicilio, los investigadores secuestraron varias dosis de cocaína, $606.600 en efectivo y otros elementos considerados clave para la causa. Un dato que llamó la atención de los investigadores es que la vivienda se encuentra frente a un dispensario del barrio y a pocos metros de un jardín de infantes.

Tras el procedimiento, la mujer fue trasladada junto con todo lo incautado y quedó a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, imputada por comercialización de estupefacientes, mientras continúa la investigación para establecer si hay más personas involucradas.