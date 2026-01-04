Accidente de moto en Carlos Paz: un joven resultó herido y está estable

Un motociclista de 28 años sufrió un accidente en la vía pública durante la mañana de este viernes y debió ser trasladado al hospital, donde se encuentra fuera de peligro.

El hecho ocurrió a las 6:40 en la intersección de avenida Illia y Gobernador Álvarez, en barrio Santa Rita, de Villa Carlos Paz. Por causas que se investigan, el conductor perdió el control de su motocicleta Honda Wave y cayó sobre la calzada.

Como consecuencia del impacto, el joven sufrió heridas cortantes en el abdomen y en la pierna derecha. Un servicio de emergencias acudió al lugar y lo trasladó al Hospital Gumersindo Sayago, donde luego se informó que permanece en buen estado de salud.