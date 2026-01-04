Carlos Paz: una tarde violenta terminó con golpes a la policía

Esta tarde, alrededor de las 18:55, se registró un episodio de violencia en pleno centro de Villa Carlos Paz, en la intersección de San Martín y 9 de Julio, cuando un hombre de 28 años comenzó a insultar y hostigar a transeúntes que circulaban por la zona.

Ante la situación, efectivos policiales se acercaron para intentar que cesara la conducta, pero el hombre reaccionó de manera agresiva y golpeó al personal, lo que derivó en un forcejeo en la vía pública. La escena generó momentos de tensión y fue observada por varias personas que se encontraban en el sector.

Tras el episodio, el hombre fue reducido y trasladado a la Alcaldía local, quedando a disposición del magistrado interviniente. El hecho alteró la circulación habitual en la zona durante algunos minutos.