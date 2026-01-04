Conflicto en una vivienda terminó con armas secuestradas en Villa María

Personal policial intervino anoche en un hecho registrado en la ciudad de Villa María, donde se denunciaron amenazas y daños en una vivienda. Ante la situación, los efectivos acudieron al lugar y desplegaron un operativo para controlar el conflicto.

Durante el procedimiento, un hombre fue demorado y se procedió al secuestro de dos escopetas, dos armas de aire comprimido, equipos de comunicación y otros elementos vinculados al hecho. Por disposición de las autoridades, en el domicilio se estableció una consigna preventiva para evitar nuevos incidentes.

Las actuaciones quedaron a disposición del magistrado interviniente, mientras continúa el análisis del episodio ocurrido.