Conflicto en una vivienda terminó con armas secuestradas en Villa María

Conflicto en una vivienda terminó con armas secuestradas en Villa MaríaEl procedimiento se realizó en las últimas horas en Villa María, tras un conflicto en una vivienda que requirió la presencia policial y medidas preventivas.
Personal policial intervino anoche en un hecho registrado en la ciudad de Villa María, donde se denunciaron amenazas y daños en una vivienda. Ante la situación, los efectivos acudieron al lugar y desplegaron un operativo para controlar el conflicto.
Durante el procedimiento, un hombre fue demorado y se procedió al secuestro de dos escopetas, dos armas de aire comprimido, equipos de comunicación y otros elementos vinculados al hecho. Por disposición de las autoridades, en el domicilio se estableció una consigna preventiva para evitar nuevos incidentes.
Las actuaciones quedaron a disposición del magistrado interviniente, mientras continúa el análisis del episodio ocurrido.