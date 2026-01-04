Córdoba cerró 2025 con la tasa de homicidios más baja de los últimos 25 años

Durante 2025, la provincia de Córdoba alcanzó el registro más bajo de homicidios dolosos de los últimos 25 años, según datos oficiales del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC). En total se contabilizaron 90 homicidios, lo que equivale a una tasa de 2,28 cada cien mil habitantes, la más reducida de toda la serie histórica reciente.

En comparación con 2024, cuando se habían registrado 117 homicidios, la baja interanual fue del 23%. De acuerdo al Ministerio de Seguridad, la reducción se explica principalmente por la caída de los homicidios vinculados a ajustes de cuentas (-73%), robos (-67%) y femicidios (-53%).

El informe advierte, no obstante, que mientras el número global descendió, se produjo un incremento de los homicidios asociados a violencia urbana (+42%) y violencia familiar (+9%). El perfil predominante de las víctimas continúa siendo el de varones jóvenes y jóvenes adultos.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, señaló que los números “no son fruto de la casualidad” y sostuvo que reflejan un trabajo sostenido para reducir hechos de violencia extrema. Indicó además que la disminución se dio especialmente en los homicidios considerados prevenibles, mientras que los casos vinculados a conflictos urbanos y familiares responden, según describió, a un deterioro del entramado social.

Desde la cartera de Seguridad destacaron la implementación del Plan 90/10, el incremento de operativos preventivos, el uso de mapas de calor del delito, el seguimiento de bandas criminales y la articulación territorial con el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Justicia como factores centrales para la baja registrada.

En el marco del seguimiento de la violencia, el ministerio también comenzó a relevar de manera sistemática los casos de personas heridas por armas de fuego y armas blancas. Durante 2025 se registraron 682 personas lesionadas por arma de fuego y 705 por arma blanca, indicadores que se incorporan al análisis territorial del delito.