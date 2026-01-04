Detuvieron a un hombre armado y con marihuana durante un control en Villa Nueva

Un procedimiento policial realizado en la ciudad de Villa Nueva terminó con la detención de un hombre de 33 años y el secuestro de un arma de fuego, municiones y marihuana. El operativo se llevó a cabo durante un control preventivo en pleno centro de la ciudad.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió mientras efectivos locales realizaban patrullajes de rutina y advirtieron a un individuo que circulaba por la vía pública con una actitud sospechosa. Ante esta situación, procedieron a identificarlo y a requisar sus pertenencias.

Durante la inspección, los uniformados encontraron en una mochila una pistola calibre 22 con diez cartuchos colocados, lista para ser utilizada. Además, se secuestró un recipiente plástico que contenía otros 37 proyectiles del mismo calibre, lo que agravó el cuadro y motivó la aprehensión inmediata del sospechoso.

En el mismo procedimiento, los policías detectaron una bolsa con cierre hermético que contenía una sustancia vegetal. Por sus características, se presumió que se trataba de marihuana, por lo que se dio intervención a la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

Personal de la FPA se hizo presente en el lugar y confirmó que la sustancia era un estupefaciente. El detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Turno y de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, que continúa con la investigación para determinar el origen del arma y de la droga.