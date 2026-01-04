Estupor en Mar del Plata por el hallazgo de un cráneo humano en la vía pública

Un hallazgo estremecedor alteró la calma del inicio de la temporada en Mar del Plata. Un cráneo humano fue encontrado este sábado por la mañana dentro de un volquete ubicado frente al Golf de Playa Grande, una de las zonas más exclusivas y transitadas de la ciudad.

El episodio ocurrió en las inmediaciones de la calle Alem al 4900, cuando un vecino advirtió la presencia del resto óseo entre escombros y residuos de obra. De inmediato dio aviso al 911 y efectivos del Comando de Patrullas se hicieron presentes en el lugar, donde acordonaron el sector a la espera de la Policía Científica.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la investigación quedó a cargo del fiscal Carlos Russo, quien analiza distintas hipótesis para determinar el origen del cráneo. Fuentes judiciales señalaron que, de manera preliminar, no se encontraron indicios que permitan vincular el hallazgo con un hecho criminal reciente.

Uno de los elementos que llamó la atención de los peritos es que el cráneo presentaría signos de preservación química, lo que abre la posibilidad de que se trate de material anatómico utilizado con fines educativos o de estudio, descartado de forma irregular. No obstante, se aguardan los resultados de las pericias forenses definitivas para confirmar esta hipótesis y descartar cualquier otra línea investigativa.

Desde las autoridades recordaron que ante el hallazgo de restos óseos en la vía pública es fundamental no tocarlos ni moverlos, ya que esto puede alterar la escena y contaminar posibles pruebas. En todos los casos se debe dar aviso inmediato a la policía para que intervenga la Justicia y determine su origen y data.