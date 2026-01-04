Expulsaron del país a cuatro chilenos con antecedentes penales

En el marco de un operativo dispuesto por el Ministerio de Seguridad Nacional, la Policía Federal Argentina concretó la expulsión del país de cuatro ciudadanos de nacionalidad chilena, quienes registraban un frondoso prontuario delictivo en territorio argentino.

Los hombres habían sido condenados por integrar una organización criminal vinculada a distintos delitos graves, entre ellos asaltos a mano armada y robos calificados, algunos cometidos en poblado y en banda. Al momento de ejecutarse la medida, se encontraban alojados en distintas alcaidías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

El procedimiento estuvo a cargo del Departamento Federal de Investigaciones, con una cápsula de custodia integrada por personal de la Comisaría de Asuntos Migratorios y otras dependencias, que acompañó a los implicados durante todo el traslado.

La operatoria incluyó el traslado desde las dependencias policiales hasta el Consulado de Chile, donde se realizaron los trámites de identificación correspondientes, y luego al Aeroparque Jorge Newbery, bajo estrictas medidas de seguridad. La expulsión se concretó en un vuelo de línea con destino a la ciudad de Santiago de Chile.

En la causa intervinieron el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10 de la Ciudad de Buenos Aires y la Dirección Nacional de Migraciones.