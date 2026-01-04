Hay un detenido por los incidentes ocurridos en Playas de Oro

Un hombre de 33 años fue detenido por los incidentes registrados en el día de ayer en la zona de Playas de Oro, uno de los balnearios más conocidos de Villa Carlos Paz, donde vendedores ambulantes se enfrentaron violentamente con inspectores municipales y efectivos policiales.

Hubo cuatro heridos luego de haber recibido piedrazos y golpes de parte de un grupo de personas provenientes de Córdoba.

Todo comenzó cuando se desplegó un operativo de control para erradicar la venta ambulante (que se encuentra prohibida por ordenanza municipal), en el marco de las acciones previstas en el Operativo Verano.

Tras una investigación que recayó en manos de la Fiscalía de Turno, se imputó a uno de los vendedores involucrados por lesiones leves calificadas y se ordenó su detención en el balneario El Fantasio.

El sospechoso fue acusado de haber provocado una lesión cortante a un trabajador del área de Seguridad VCP, quien fue trasladado hacia el Hospital Gumersindo Sayago y se encuentra fuera de peligro. Fue aprehendido y trasladado a la comisaría local.