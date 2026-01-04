La FPA secuestró marihuana durante patrullajes preventivos en Río Cuarto

En el marco del Plan Estratégico dispuesto por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron patrullajes y controles preventivos en distintos puntos de la ciudad de Río Cuarto, que culminaron con el secuestro de estupefacientes.

El procedimiento principal se desarrolló en la intersección de las calles Tomás de Anchorena y Rafael Obligado, en barrio Alberdi, donde el personal de la Compañía de Intervenciones Especiales identificó a dos personas mayores de edad y logró el secuestro de varias dosis de marihuana.

De manera simultánea, los grupos operativos de la fuerza llevaron adelante controles antinarcóticos en accesos principales, calles, espacios verdes, la terminal de ómnibus y sectores considerados vulnerables de la ciudad.

Desde la FPA informaron que el despliegue de móviles y efectivos tuvo como objetivo reforzar las tareas de prevención y detectar posibles maniobras vinculadas al narcomenudeo. El operativo se desarrolló sin incidentes de relevancia.