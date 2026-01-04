Llevaba en un auto caprinos y ovinos faenados en San Carlos Minas

Un procedimiento realizado en San Carlos Minas permitió detectar un caso de faenamiento clandestino y transporte ilegal de animales, tras el control de una camioneta que trasladaba carne sin las condiciones ni habilitaciones correspondientes.

El operativo se llevó a cabo en el ámbito de la Comisaría de San Carlos Minas, donde se intervino una camioneta Toyota Hilux en la que se transportaban ocho animales caprinos faenados y dos animales ovinos faenados. El conductor, un adulto mayor, no contaba con la documentación exigida para el traslado ni con aval sanitario.

Ante esta situación, se procedió al secuestro del vehículo y de los animales, quedando todo a disposición del Juez de Paz, que tomó intervención en la causa y dispuso las actuaciones correspondientes.