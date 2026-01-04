Luque: rescatan a un conductor atrapado tras un choque

Un grave accidente vehicular se registró este lunes por la mañana en la ciudad de Luque, donde una persona quedó atrapada dentro de un automóvil y debió ser rescatada por Bomberos Voluntarios.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:04 en calle Teniente Coronel Ramos Alfaro al 280, en barrio América. Al llegar al lugar, el personal constató que el conductor, un hombre mayor de edad, se encontraba encapsulado dentro del habitáculo del vehículo, por lo que se activaron de inmediato los protocolos de rescate.

Las tareas incluyeron el aseguramiento del área y la estabilización del rodado, la atención prehospitalaria inicial del paciente y las maniobras de extracción para liberarlo de manera segura. Una vez rescatado, el hombre fue trasladado de urgencia en la unidad AR-13 al Hospital IPS Makai de Luque para su atención médica.

En el operativo intervino el Móvil AB-09 con personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Luque, que logró completar el rescate sin complicaciones adicionales.