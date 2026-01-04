Murió un joven tras ser baleado en la zona sur de Rosario

Un joven de 26 años murió el sábado por la noche luego de ser baleado en la vía pública en la zona sur de Rosario. El hecho ocurrió alrededor de las 22 en inmediaciones de las calles Platón y Pineda, jurisdicción de la Comisaría 15ª.

Según informaron fuentes policiales, el episodio fue alertado a través de un llamado telefónico realizado por una mujer, quien advirtió sobre la presencia de un hombre herido y haber escuchado previamente varias detonaciones. Al llegar al lugar, los efectivos entrevistaron a vecinos y constataron que la víctima presentaba una herida de arma de fuego.

El joven fue identificado como Fabián Cortez. Minutos después, personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) le brindó una primera atención médica y dispuso su traslado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

El ingreso al centro de salud se produjo cerca de las 22.40. De acuerdo al parte médico, Cortez presentaba una herida de arma de fuego en la espalda y fue declarado muerto al momento de su arribo.

La investigación quedó a cargo de las autoridades judiciales, que trabajan para establecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables del homicidio.