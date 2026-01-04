Naranjitas acorralaron y hostigaron a mujeres en Córdoba capital

En distintos procedimientos realizados anoche, personal policial intervino en dos hechos ocurridos en la vía pública de la ciudad de Córdoba que derivaron en la demora de dos naranjitas, en episodios separados y con características diferentes.

El primero de los casos se registró en Bajada Pucará al 700, en barrio Crisol Norte, donde un hombre mayor de edad intentó sustraerle el teléfono celular a una mujer. Tras no lograr su objetivo, se dio a la fuga y, según se informó, realizó exhibiciones obscenas hacia la damnificada. El hombre fue alcanzado e interceptado a pocas cuadras del lugar.

El segundo procedimiento tuvo lugar en inmediaciones de Ambrosio Olmos y Santiago Temple, en barrio Nueva Córdoba, donde un naranjita de 43 años fue demorado tras la denuncia de una mujer de 53 años. De acuerdo a lo manifestado, el hombre le exigió dinero al momento de retirar su automóvil y, ante la negativa por no contar con efectivo, habría intentado impedirle que se retirara del lugar.

En ambos casos, los hombres fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición del magistrado interviniente.