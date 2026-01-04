Operativo de urgencia para salvar a una beba tras un accidente en el río Anisacate

Un importante operativo sanitario se desplegó este lunes sobre la Ruta Provincial 5 para trasladar de urgencia a una beba de aproximadamente un año de edad que había sufrido un episodio de ahogamiento en la zona de Los Aromos.

Según se informó, la menor se encontraba pasando el día junto a su familia en el río Anisacate cuando, por causas que se investigan, cayó, sufrió un fuerte golpe en la cabeza y posteriormente presentó dificultades respiratorias compatibles con un cuadro de ahogamiento.

Tras el episodio, la beba fue asistida en la guardia del hospital local y, debido a su estado, se dispuso un cordón sanitario sobre la ruta para facilitar su rápido traslado hacia el Hospital Infantil de la ciudad de Córdoba, donde quedó internada para una evaluación y seguimiento más complejos.