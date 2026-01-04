Policías salvaron la vida de un bebé durante un accidente en Córdoba

Un bebé de dos meses fue asistido de urgencia por personal policial este lunes en la ciudad de Córdoba, luego de presentar un cuadro de broncoaspiración mientras los efectivos se encontraban colaborando en un siniestro vial.

Al advertir la situación, los policías actuaron de inmediato y aplicaron maniobras de primeros auxilios para desobstruir las vías aéreas del menor, logrando estabilizarlo en el lugar.

Tras la intervención inicial, el bebé fue trasladado al Hospital Florencio Díaz, donde recibió atención médica y quedó en observación, encontrándose en buen estado de salud.