Prefectura Naval frustró el ingreso de más de 400 kilos de marihuana en Misiones

Personal de Prefectura Naval Argentina que se encontraba en una patrulla fluvial detectó una maniobra ilegal en el río Paraná que culminó con el secuestro de más de 400 kilos de marihuana en la ciudad misionera de Corpus.

Fuentes de la fuerza revelaron que el procedimiento se inició cuando los efectivos observaron una embarcación a motor realizando un cruce transversal desde la costa paraguaya hacia la argentina, a la altura del kilómetro 1.687,5, en la zona del Puerto Natural “Pichón Chávez”, del mencionado río.

De inmediato, se destacaron medios a lugar, donde la autoridad marítima nacional halló un bote de madera abandonado, en el cual detectaron varios bultos de forma rectangular.

Finalizadas las tareas de seguridad, se llevó a cabo la verificación de 15 bultos, constatándose que contenían panes de marihuana.

Como resultado de la requisa, se estableció que el cargamento superaba los 400 kilos de droga, con un valor estimado superior a los 1.200 millones de pesos.

Interviene en la causa la Fiscalía Federal de Oberá, a cargo de Viviana Alejandra Vallejos, y el Juzgado Federal de la misma localidad, a cargo de Alejandro Marcos Gallandat Luzuriaga, quienes dispusieron la realización de las actuaciones de rigor.