Un turista italiano se descompensó y murió en el Parque Los Glaciares

Santa Cruz. Un turista italiano de 69 años murió el viernes durante una caminata en la senda a Laguna de los Tres, episodio que impactó a la comunidad del Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz.

De acuerdo con información difundida por la Intendencia del Parque, el hombre sufrió un paro cardíaco en las cercanías del río Blanco, un área conocida por su exigencia física y su belleza natural. El incidente ocurrió alrededor del mediodía, cuando el guía del grupo al que pertenecía la víctima alertó a las autoridades sobre la emergencia.

Según la comunicación oficial compartida a través de las redes oficiales del parque, tras la notificación, se activó el protocolo de emergencia y se trasladó un desfibrilador externo automático (DEA) desde el campamento Poincenot. El dispositivo indicó la necesidad de realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), tareas que se extendieron durante más de 40 minutos.

Pese a los esfuerzos, la persona falleció en el lugar. Personal del Parque Nacional y de Gendarmería Nacional acudió de inmediato para completar las actuaciones correspondientes y organizar la evacuación del cuerpo, en coordinación con la empresa turística involucrada de la que formaba parte la víctima.

“Practicar un turismo responsable y tomar conciencia que los rescates de montaña demandan muchas horas, personal y logística para brindar la asistencia y muchas veces suceden de manera simultánea”, advirtieron desde el organismo.

Entre las recomendaciones para quienes planean actividades de montaña, la administración del Parque Nacional Los Glaciares aconseja verificar la complejidad del sendero antes de iniciar cualquier caminata, evaluar las propias condiciones físicas y evitar exponerse a riesgos innecesarios. Además, se recomienda utilizar bastones y calzado adecuado, realizar paradas técnicas, viajar acompañado y asegurarse de que los guías contratados estén habilitados por Parques Nacionales.