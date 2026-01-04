Venta de cocaína y marihuana: interceptaron al padre del clan

Esta semana, personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico concretó un procedimiento en barrio Quintas San Jorge, en la ciudad de Córdoba, donde un hombre de 47 años fue interceptado en la intersección de José Arredondo y José Arriola, acusado de integrar una estructura familiar dedicada a la comercialización de drogas.

Durante el operativo se secuestraron dosis de cocaína, psicofármacos, dinero en efectivo, un automóvil y otros elementos considerados relevantes para la investigación. El hombre contaba con antecedentes vinculados a causas por estupefacientes y quedó a disposición del magistrado interviniente.

La actuación se encuentra directamente relacionada con un procedimiento realizado el 15 de diciembre de 2025, cuando personal antinarcóticos desarticuló otro punto de venta y llevó adelante un operativo en el que fueron llevadas a sede judicial su pareja y sus dos hijas. En aquella oportunidad, se secuestraron 240 dosis de marihuana, 40 dosis de cocaína, dinero, dos motocicletas y elementos utilizados para el fraccionamiento de las sustancias.

Según se informó, durante ese procedimiento una de las hijas intentó escapar y arrojó estupefacientes hacia una vivienda vecina, maniobra que fue advertida y controlada en el momento por el personal actuante.

La causa continúa en investigación bajo directivas de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico.