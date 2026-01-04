Viajaban en un auto con pedido de secuestro y fueron detectados en Córdoba

Dos hombres y una mujer, todos mayores de edad, fueron interceptados este lunes en la ciudad de Deán Funes mientras circulaban en un automóvil que registraba pedido de secuestro vigente de la provincia de Santa Fe.

El procedimiento fue realizado por personal de la Policía de Córdoba, que al controlar el rodado confirmó la situación legal del vehículo. Durante la intervención, además, se secuestró un arma de fuego, dinero en efectivo y otras pertenencias que llevaban los ocupantes.

Tanto el vehículo como los elementos hallados quedaron a disposición del magistrado interviniente, mientras se avanza con las actuaciones correspondientes para determinar el origen del arma y las circunstancias en las que el rodado era utilizado.