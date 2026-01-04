Violento ataque en Unquillo: un joven recibió un disparo en el abdomen

Un violento episodio generó conmoción durante la noche del sábado en la ciudad de Unquillo. Un hombre de 28 años ingresó de urgencia al hospital Urrutia con una herida de arma de fuego en la zona abdominal, lo que encendió la alarma entre el personal médico y las fuerzas de seguridad.

Según informaron fuentes policiales, la víctima presentaba múltiples impactos de perdigones de plomo, por lo que, debido a la gravedad del cuadro, fue derivada al Hospital San Roque para recibir atención de mayor complejidad.

De acuerdo al testimonio de la pareja del herido, el ataque se produjo tras una discusión con personas desconocidas. Siempre según su relato, el conflicto estaría vinculado a una presunta usurpación de una vivienda en el sector, aunque esta versión aún es materia de investigación.

En tanto, la Policía trabaja para reconstruir la secuencia de los hechos e identificar a los responsables del ataque. El hombre permanece internado y su estado de salud genera preocupación entre sus familiares, mientras los investigadores no descartan ninguna hipótesis.