Alcoholizado y a los gritos: descubren a un hombre buscado en La Falda

La tranquilidad del centro de La Falda se vio alterada este domingo por la tarde, cuando un hombre en evidente estado de ebriedad comenzó a gritar e insultar a quienes circulaban por la zona comercial, generando tensión y malestar entre vecinos y transeúntes.

La situación ocurrió alrededor de las 14:10, en la esquina de avenida Edén y Saavedra, uno de los puntos más concurridos de la ciudad. Alertados por varios llamados, efectivos del Comando de Acción Preventiva llegaron al lugar y lograron interceptar al hombre, de 38 años, que continuaba alterado y fuera de control.

Al identificarlo, surgió un dato clave: el hombre tenía un pedido de paradero vigente, requerido por la Justicia en el marco de causas anteriores. Ese elemento terminó de definir el procedimiento.

Tras ser contenido por los efectivos, fue trasladado a la dependencia policial local, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.