Carlos Paz: Forcejeó con una joven para robarle la cartera y fue detenido

Un hombre de 32 años fue reducido esta madrugada en el centro de Villa Carlos Paz luego de intentar robarle la cartera a una mujer de 23 años en la vía pública.

Según se informó, el episodio ocurrió en la intersección de avenida San Martín y Moreno, donde el hombre intentó arrebatarle la cartera a la joven, generándose un forcejeo. La situación fue advertida y rápidamente se dio aviso a la Policía.

Efectivos que patrullaban la zona lograron intervenir a pocos metros del lugar, identificaron al involucrado y lo trasladaron a la alcaidía local, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.