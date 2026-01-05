Choque fatal en la ruta 10: murieron dos jóvenes que iban en moto

Anoche, alrededor de las 22, dos jóvenes perdieron la vida luego de que la motocicleta en la que se desplazaban impactara contra un camión en la intersección de la Ruta Provincial 10 y calle Congreso, en Santa Rosa de Río Primero.

Al llegar al lugar, personal policial encontró un camión atravesado sobre la calzada, conducido por un hombre de 41 años, que había sido alcanzado por una motocicleta Bajaj Rouser NS 200. En el rodado menor viajaban Santiago Orieta, de 19 años, y Eduardo Orgindo, de 18, quienes se encontraban inconscientes tras el choque.

Un servicio de emergencias trasladó de urgencia a ambos jóvenes al hospital zonal. Horas más tarde, los médicos confirmaron el fallecimiento de Eduardo Orgindo, mientras que Santiago Orieta murió a las 00.15 a raíz de las graves lesiones sufridas.

Las circunstancias del hecho son materia de investigación.