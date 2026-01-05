Controles de la FPA en Villa Carlos Paz y otras 24 ciudades de Córdoba

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevó adelante durante el fin de semana una serie de controles preventivos en 25 ciudades y localidades de la provincia de Córdoba, en el marco del Plan Estratégico dispuesto por el Ministerio Público Fiscal.

Los procedimientos se desarrollaron en distintos puntos del territorio provincial, incluyendo las ciudades de Villa Carlos Paz, Villa María, San Francisco, Río Cuarto, Deán Funes, Río Tercero, Marcos Juárez, James Craik, Cruz Alta, Los Surgentes, Inriville, Alpa Corral, Achiras, Las Albahacas, Almafuerte, Corral de Bustos, Arias, Porteña, Freyre, Brinkmann, Cavanagh, Las Vertientes, Santa Catalina, Villa Totoral y Villa Ascasubi, además de diversos barrios de la ciudad de Córdoba.

Durante los operativos se realizaron controles vehiculares en sectores estratégicos, como zonas turísticas, balnearios, accesos principales, áreas comerciales y espacios verdes, con el objetivo de reforzar la prevención y la seguridad ciudadana. Los dispositivos también se extendieron a las inmediaciones del Festival de Deán Funes, donde se reforzó la presencia preventiva durante el desarrollo del evento.

Como resultado de los procedimientos, en la ciudad de Río Cuarto se logró el secuestro de varias dosis de cocaína a dos sujetos mayores de edad. Además, se incautaron dos motocicletas por infracciones a la normativa vigente en las ciudades de Marcos Juárez y Deán Funes.

Los controles se realizaron de manera coordinada, con la colaboración de la Guardia Urbana y la Policía de Córdoba, fortaleciendo el trabajo conjunto entre las fuerzas y el abordaje integral de la prevención del delito.