Córdoba: un limpiavidrios dañó un vehículo y se resistió a la Policía

Un episodio de violencia se registró en las últimas horas en barrio Cofico, en la ciudad de Córdoba, cuando un limpiavidrios amenazó a una automovilista que se encontraba detenida en un semáforo y provocó daños en el capot y el parabrisas del vehículo.

Según se informó, el hombre increpó a la conductora y la situación fue advertida por personal policial, que intervino en el lugar. Durante el procedimiento, el agresor ofreció resistencia, por lo que debió ser reducido por los efectivos.

En el marco de la intervención, se secuestró un secador de vidrios utilizado por el hombre. El procedimiento quedó a disposición de la Justicia.