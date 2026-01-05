Cosquín: meses de investigación terminaron en un fuerte operativo antidroga

Tras varios meses de investigación, personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó un operativo en la ciudad de Cosquín que derivó en el secuestro de drogas, dinero y otros elementos vinculados a la causa.

El procedimiento se desarrolló anoche en la intersección de calles Chango Rodríguez y Zitarrosa, en barrio San José Obrero. En el lugar, los investigadores identificaron a un hombre de 54 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

Durante el operativo, efectivos de la FPA, con apoyo de canes detectores, lograron el secuestro de 100 dosis de cocaína, 27 dosis de marihuana, cuatro plantas de cannabis, una suma de 1.018.450 pesos en efectivo y diversos elementos de interés para la investigación.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Cosquín, todo lo incautado fue remitido a sede judicial, mientras continúan las actuaciones correspondientes.