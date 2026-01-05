Descubren a dos mujeres con dólares falsos escondidos en la ropa

Dos mujeres fueron interceptadas durante un control vial en la provincia de Jujuy cuando trasladaban 11.600 dólares falsos ocultos entre sus prendas, mientras se desplazaban en un vehículo que funcionaba como remís. El procedimiento se concretó días atrás sobre la Ruta Nacional Nº 34, a la altura del río Zora.

El operativo fue realizado por efectivos de la Sección Libertador General San Martín, dependiente del Escuadrón 60 San Pedro, quienes detuvieron la marcha del vehículo proveniente de Pichanal, Salta, con destino a la ciudad jujeña de Libertador General San Martín.

Durante la inspección de la documentación, los uniformados advirtieron irregularidades en la vestimenta de dos pasajeras, lo que motivó la consulta con la Fiscalía Federal Única de Jujuy. Con la autorización judicial correspondiente, se avanzó en una requisa más exhaustiva.

Como resultado, se hallaron fajos de billetes adheridos a los cuerpos de ambas mujeres, ocultos bajo la ropa. Posteriormente, peritos de Criminalística y Estudios Forenses confirmaron que el dinero secuestrado era apócrifo.

En el marco de la identificación, se constató además que una de las mujeres incumplía una medida de prisión domiciliaria dispuesta por el Juzgado Federal de Salta, lo que agravó su situación procesal. Ambas quedaron supeditadas a la causa, con intervención del magistrado interviniente.