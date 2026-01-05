Desmantelaron un desarmadero de motos y autos robados, ocurrió en La Cumbre

Tras una serie de allanamientos realizados en el barrio Malvinas Argentinas de la ciudad de La Cumbre, se logró desarticular un desarmadero de motos y autos robados y se detuvo a un joven de 22 años.

El operativo se concretó tras una investigación realizada por el personal de la Departamental Punilla luego de una serie de hechos delictivos registrados en las últimas semanas.

Los efectivos irrumpieron en la vivienda y procedieron al secuestro de varios cuadros de motocicletas. Tras verificar los números de serie, se constató que las piezas poseían pedidos de secuestro vigentes solicitados por la Unidad Judicial de la Cumbre.

Tanto el sospechoso detenido como los elementos probatorios, fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción de la ciudad de Cosquín.