El curioso «truco» para meter bebidas alcohólicas a la cárcel de Cruz del Eje

Una requisa llevada adelante por el Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba permitió el secuestro de dos botellas que contenían bebidas alcohólicas y que fueron ingresadas al Complejo Carcelario N°2 de Cruz del Eje. Habían sido introducidas en envases de un reconocido edulcorante líquido y el destinatario era un preso alojado en el penal.

Dentro de las botellas se detectó una bebida alcohólica incolora y se procedió a su incautación.

«Al realizar un control minucioso de las pertenencias, se constató que dos envases de edulcorante presentaban adulteración, conteniendo en su interior un líquido incoloro con olor compatible con alcohol. Se dio intervención conforme a los protocolos vigentes»; informaron desde la cuenta oficial del Servicio Penitenciario de Córdoba.